Любушкин рассказал об интересном диалоге с Ильёй Михеевым во время одного из матчей НХЛ

Защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин рассказал об интересном диалоге с соотечественником Ильёй Михеевым во время одного из матчей в НХЛ.

— Был такой интересный момент, когда ты играл в «Торонто» с Ильёй Михеевым. Вы вместе отыграли смену, приезжаете на лавку, и ты ему что-то говоришь. А он в ответ начинает тебя материть.

— Это было такое. Расскажу, что было. Была смена, мы играли в зоне атаки. Я там открылся куда-то, он мне что-то передачу не отдал, ну и всё, потом атака пошла на наши ворота, я решил соперника встретить, немножко промахнулся и попал в Михея. Там разлетелись оба, нормально. Я приезжаю на смену, он злой сидит, вообще еле дышит, устали. Я ему начинаю про тот момент, который был в зоне атаки, а он подумал, что я ему начал «пихать» за то, что зачем ты на моём пути встал, отъедь или ещё что-то, что я в него попал. И он начинает. И я говорю: «Тихо, тихо, Илюха, я тебе про тот момент говорю», а он говорит: «А, я думал, про то, что ты разбил меня, и ещё выпендриваешься сидишь», — сказал Любушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».