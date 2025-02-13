«Понимали, что они опасны». Ги Буше — о разгромной победе «Авангарда» над «Амуром»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал разгромную победу над «Амуром» (7:1) в гостевом матче в Хабаровске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 7
Авангард
Омск
0:1 Фьоре (Окулов, Якупов) – 16:57 (5x4) 0:2 Башкиров (Каблуков) – 26:54 (4x5) 0:3 Спунер (Фьоре, Меркли) – 33:21 (5x5) 1:3 Барулин (Грачёв) – 35:55 (5x4) 1:4 Фьоре (Окулов, Спунер) – 41:08 (5x4) 1:5 Верба (Меркли, Каблуков) – 41:55 (5x5) 1:6 Чистяков (Шарипзянов, Якупов) – 45:13 (5x5) 1:7 Окулов (Спунер, Гуляев) – 53:53 (5x5)
«Мы знали, что «Амур» одерживал победы над очень сильными соперниками — «Ак Барсом», «Металлургом», «Трактором». Они проводили хорошие матчи в последнее время, так что мы понимали, что они опасны. Но первый и второй периоды в нашем исполнении мне не понравились, несмотря на то что мы вели в счёте 3:1. Мы слишком много позволяли сопернику, поэтому перед третьим периодом внесли коррективы, и в этом отрезке мы забили четыре гола, действовали так, как хотим выглядеть всегда», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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