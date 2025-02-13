«Понимали, что они опасны». Ги Буше — о разгромной победе «Авангарда» над «Амуром»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал разгромную победу над «Амуром» (7:1) в гостевом матче в Хабаровске.

«Мы знали, что «Амур» одерживал победы над очень сильными соперниками — «Ак Барсом», «Металлургом», «Трактором». Они проводили хорошие матчи в последнее время, так что мы понимали, что они опасны. Но первый и второй периоды в нашем исполнении мне не понравились, несмотря на то что мы вели в счёте 3:1. Мы слишком много позволяли сопернику, поэтому перед третьим периодом внесли коррективы, и в этом отрезке мы забили четыре гола, действовали так, как хотим выглядеть всегда», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.