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«Нарушили все законы хоккея». И. о. главного тренера «Амура» — о разгроме от «Авангарда»

«Нарушили все законы хоккея». И. о. главного тренера «Амура» — о разгроме от «Авангарда»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок остался недоволен выступлением подопечных в разгромно проигранном матче с «Авангардом» (1:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 7
Авангард
Омск
0:1 Фьоре (Окулов, Якупов) – 16:57 (5x4)     0:2 Башкиров (Каблуков) – 26:54 (4x5)     0:3 Спунер (Фьоре, Меркли) – 33:21 (5x5)     1:3 Барулин (Грачёв) – 35:55 (5x4)     1:4 Фьоре (Окулов, Спунер) – 41:08 (5x4)     1:5 Верба (Меркли, Каблуков) – 41:55 (5x5)     1:6 Чистяков (Шарипзянов, Якупов) – 45:13 (5x5)     1:7 Окулов (Спунер, Гуляев) – 53:53 (5x5)    

«Начали неплохо, играли обоюдоостро до первого гола. Потом не заладилось, начали допускать ошибки. Уступили свой пятак, бездарно действовали в обороне, друг друга не выручали. Также не нашлось лидера в атаке. Где-то надломили игру два быстрых гола в третьем периоде. Мы нарушили сегодня все законы хоккея, пропустив и серийно, и в начале периода, и в конце периода. Будем разбираться, что произошло с ребятами.

У нас все профессионалы, никто не хочет так проигрывать, особенно перед своими болельщиками. Так что лишней мотивации на следующий матч быть не должно, нужно будет исправляться», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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