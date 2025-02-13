«Нарушили все законы хоккея». И. о. главного тренера «Амура» — о разгроме от «Авангарда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок остался недоволен выступлением подопечных в разгромно проигранном матче с «Авангардом» (1:7).

«Начали неплохо, играли обоюдоостро до первого гола. Потом не заладилось, начали допускать ошибки. Уступили свой пятак, бездарно действовали в обороне, друг друга не выручали. Также не нашлось лидера в атаке. Где-то надломили игру два быстрых гола в третьем периоде. Мы нарушили сегодня все законы хоккея, пропустив и серийно, и в начале периода, и в конце периода. Будем разбираться, что произошло с ребятами.

У нас все профессионалы, никто не хочет так проигрывать, особенно перед своими болельщиками. Так что лишней мотивации на следующий матч быть не должно, нужно будет исправляться», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.