«Траур, настоящий траур». Любушкин — про переход в «Локомотив» после трагедии

Защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин рассказал о переходе в «Локомотив» после трагедии, в которой погиб весь состав ярославского клуба.

«Эмоционально было тяжело вообще приезжать в команду именно после такой ужасной трагедии. Когда ты заходишь в раздевалку, ты знаешь, что вот здесь совсем недавно сидели те ребята, которые погибли, это очень тяжело психологически, когда ты по городу видишь, что там траур, настоящий траур прям во всем городе, тяжело», — сказал Любушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

Перед первой игрой регулярного сезона-2011/2012 КХЛ команда «Локомотив» в полном составе погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.