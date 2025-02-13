Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В московском «Динамо» рассмотрят вопрос о поднятии на арене стяга с фамилией Овечкина

В московском «Динамо» рассмотрят вопрос о поднятии на арене стяга с фамилией Овечкина
Комментарии

Президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин заявил, что клуб рассмотрит вопрос о поднятии на арене стяга с фамилией воспитанника команды Александра Овечкина.

«Думаю, что тот авторитет, который есть сегодня у Овечкина среди действующих хоккеистов — неважно, из детской спортивной школы, молодёжных команд и клубов КХЛ они, — будет оценен всеми. Это фактически легенда российского хоккея, и по окончании его карьеры такой вопрос можно рассматривать», — приводит слова Воронина ТАСС.

Напомним, сегодня, 13 февраля, в Москве состоится столичное дерби между «Динамо» и «Спартаком».

Матч «Динамо» — «Спартак» 13 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
Что происходит в топ-клубе КХЛ? Директора одного из лидеров лиги довели до отставки
Что происходит в топ-клубе КХЛ? Директора одного из лидеров лиги довели до отставки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android