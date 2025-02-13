В московском «Динамо» рассмотрят вопрос о поднятии на арене стяга с фамилией Овечкина

Президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин заявил, что клуб рассмотрит вопрос о поднятии на арене стяга с фамилией воспитанника команды Александра Овечкина.

«Думаю, что тот авторитет, который есть сегодня у Овечкина среди действующих хоккеистов — неважно, из детской спортивной школы, молодёжных команд и клубов КХЛ они, — будет оценен всеми. Это фактически легенда российского хоккея, и по окончании его карьеры такой вопрос можно рассматривать», — приводит слова Воронина ТАСС.

Напомним, сегодня, 13 февраля, в Москве состоится столичное дерби между «Динамо» и «Спартаком».