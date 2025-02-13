Гэри Беттмэн высказался о возможном участии сборной России на Кубке Мира 2028 года

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможное участие сборной России на Кубке мира 2028 года.

«У России великие хоккейные традиции, в нашей лиге выступают отличные российские игроки.

Как сказал Марти Уолш , в первую очередь это не наше решение. ИИХФ недавно проголосовала за то, чтобы не допустить Россию ко многим соревнованиям, как это сделали и во многих других федерациях.

Нам нужно посмотреть, что решит Международный олимпийский комитет, но у нас достаточно времени, чтобы разобраться с реалиями того, как тогда будет выглядеть ситуация в мире», — приводит слова Беттмэна Toronto Sun.

Напомним, о проведении Кубка мира 2028 года было объявлено сегодня, 13 февраля.