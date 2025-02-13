Расписание дня в Турнире четырёх наций на 14 февраля 2025 года

В ночь на 14 февраля пройдёт второй матч на Турнире четырёх наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на турнире.
В Монреале на «Белл-центре» пройдёт второй матч турнира между сборными Финляндии и США. Встреча состоится в 4:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турнир четырёх наций – первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира – 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. На турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.