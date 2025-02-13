Расписание дня в Турнире четырёх наций на 14 февраля 2025 года

В ночь на 14 февраля пройдёт второй матч на Турнире четырёх наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня на турнире.

В Монреале на «Белл-центре» пройдёт второй матч турнира между сборными Финляндии и США. Встреча состоится в 4:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК Финляндия Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнир четырёх наций – первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира – 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. На турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.