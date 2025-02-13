Шарипзянов: у «Авангарда» весь этот сезон — сезон трудностей

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался об игре омского клуба в нынешнем сезоне.

— По ходу этого сезона у «Авангарда» как минимум несколько раз менялся основной состав. Много игроков приходили и уходили. В этом ключе сложно было поддерживать здоровый микроклимат в раздевалке? Были какие-то трудности?

— Да у нас весь этот сезон — сезон трудностей. Конечно, временами было непросто. Но хочется сказать спасибо всем ребятам, все профессионально подходили к делу, старались помогать друг другу, поддерживать. Поэтому микроклимат в раздевалке был нормальный, все старались выкладываться по максимуму ради результата.

— Что существенного поменял Ги Буше в игре «Авангарда»?

— Вы знаете, сложно ответить на этот вопрос какими-то короткими тезисами. Много чего поменялось. Новый тренерский подход, философия хоккея, добавились новые элементы в тренировочном процессе. Разумеется, играть стали по-другому. Мы рады в команде, что к нам пришёл результат. Надеюсь, в таком же уверенном темпе проведём и самую важную часть сезона — плей-офф, — приводит слова Шарипзянова «ТИ-Спорт».