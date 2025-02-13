Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шарипзянов: у «Авангарда» весь этот сезон — сезон трудностей

Шарипзянов: у «Авангарда» весь этот сезон — сезон трудностей
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался об игре омского клуба в нынешнем сезоне.

— По ходу этого сезона у «Авангарда» как минимум несколько раз менялся основной состав. Много игроков приходили и уходили. В этом ключе сложно было поддерживать здоровый микроклимат в раздевалке? Были какие-то трудности?
— Да у нас весь этот сезон — сезон трудностей. Конечно, временами было непросто. Но хочется сказать спасибо всем ребятам, все профессионально подходили к делу, старались помогать друг другу, поддерживать. Поэтому микроклимат в раздевалке был нормальный, все старались выкладываться по максимуму ради результата.

— Что существенного поменял Ги Буше в игре «Авангарда»?
— Вы знаете, сложно ответить на этот вопрос какими-то короткими тезисами. Много чего поменялось. Новый тренерский подход, философия хоккея, добавились новые элементы в тренировочном процессе. Разумеется, играть стали по-другому. Мы рады в команде, что к нам пришёл результат. Надеюсь, в таком же уверенном темпе проведём и самую важную часть сезона — плей-офф, — приводит слова Шарипзянова «ТИ-Спорт».

Материалы по теме
Видео
«Авангард» забросил семь шайб и разгромил «Амур» в Хабаровске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android