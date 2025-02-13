Защитник «Далласа» Любушкин ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в «Локомотив»

Защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в ярославский «Локомотив» после игры в НХЛ.

— В конце карьеры ты бы хотел вернуться в «Локомотив»?

— Смотря зачем, почему и для чего.

— Допустим, ты вот здесь сыграл карьеру, всё, денег заработал, всё сделал, что хотел, дети выросли. У тебя вот появляется возможность, например, вернуться в Россию и доиграть на родине свою карьеру, ты бы хотел?

— Ну, конечно, если выбирать в таком ключе, то «Локомотив» — это, наверное, единственный клуб, где я хотел бы оказаться или закончить свою карьеру, но тут стоит другой вопрос. Смотря в каком возрасте и смотря в каком состоянии как игрок ты находишься. Если ехать отбывать номер и занимать чьё-то место, наверное, это глупо, только потому что я хочу вот закончить карьеру именно в этом месте. Потому что на это место есть молодые ребята, у которых есть шанс там пробиться, закрепиться и начать свой карьерный путь, а я, допустим, приеду и скажу: «Я хочу вот закончить здесь», но при этом уже буду чувствовать, что я уже не соответствую уровню, — сказал Любушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».