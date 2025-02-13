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«Когда проигрываем, задаёт вопросы». Президент «Динамо» о взаимодействии с А. Ротенбергом

«Когда проигрываем, задаёт вопросы». Президент «Динамо» о взаимодействии с А. Ротенбергом
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Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о взаимодействии с председателем правления Федерации хоккея России Аркадием Ротенбергом.

«С Аркадием Романовичем мы обсуждаем игру команды. Действительно, она ему не чужда, он переживает за результаты. Когда проигрываем, он задаёт вопросы о причинах. У нас с ним достаточно партнёрское взаимоотношение», — цитирует Воронина ТАСС.

Аркадий Ротенберг был президентом «Динамо» с 2012 по 2015 год.

Напомним, сегодня, 13 февраля, в Москве состоится столичное дерби между «Динамо» и «Спартаком».

Матч «Динамо» — «Спартак» 13 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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