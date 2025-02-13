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Сибирь — Лада, результат матча 13 февраля 2024, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» набрала очки в 12-м матче подряд, дома победив «Ладу»
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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Карпов (Рассказов, Белоусов) – 01:26 (5x5)     2:0 Мёрфи (Бутузов, Широков) – 25:03 (5x4)     3:0 Белоусов (Бек, Ахияров) – 36:14 (5x5)     4:0 Мёрфи (Рассказов, Белоусов) – 48:16 (5x5)     4:1 Романов (Березин, Ожгихин) – 53:54 (4x5)    

На второй минуте первого периода Максим Карпов с передач Кирилла Рассказова и Георгия Белоусова открыл счёт во встрече.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Тревор Мёрфи с передач Владимира Бутузова и Сергея Широкова удвоил преимущество новосибирского клуба. На 17-й минуте периода Георгий Белоусов с передачи Тейлора Бека сделал счёт 3:0.

На девятой минуте третьего периода Тревор Мёрфи с передач Кирилла Рассказова и Георгия Белоусова довёл счёт до крупного, оформив дубль. На 14-й минуте периода Иван Романов с передач Максима Березина и Алексея Ожгихина сократил отставание «Лады».

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