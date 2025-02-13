«Барыс» открыл счёт в матче со СКА после ошибки вратаря Заврагина

В эти минуты в Астане, Казахстан, проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимает на своём льду СКА. Идёт первый период, счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте первого периода форварда казахстанской команды Батырлан Муратов открыл счёт во встрече, воспользовавшись ошибкой вратаря армейского клуба Егора Заврагина, который выкатился из ворот и не смог отдать передачу партнёру.

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