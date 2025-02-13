Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» открыл счёт в матче со СКА после ошибки вратаря Заврагина

«Барыс» открыл счёт в матче со СКА после ошибки вратаря Заврагина
Комментарии

В эти минуты в Астане, Казахстан, проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимает на своём льду СКА. Идёт первый период, счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
2-й период
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Муратов – 11:06 (5x5)     1:1 Воробьёв (Алистров, Педан) – 16:14 (5x5)     1:2 Сапего (Демидов, Никишин) – 17:54 (5x5)     1:3 Григоренко (Хайруллин, Педан) – 24:37 (5x5)    

На 12-й минуте первого периода форварда казахстанской команды Батырлан Муратов открыл счёт во встрече, воспользовавшись ошибкой вратаря армейского клуба Егора Заврагина, который выкатился из ворот и не смог отдать передачу партнёру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Эксклюзив
Самсонов: прикольное шоу Ротенберг устраивает. Это веселее, чем слушать, как забили
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android