«Барыс» открыл счёт в матче со СКА после ошибки вратаря Заврагина
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В эти минуты в Астане, Казахстан, проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимает на своём льду СКА. Идёт первый период, счёт равный — 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
2-й период
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Муратов – 11:06 (5x5) 1:1 Воробьёв (Алистров, Педан) – 16:14 (5x5) 1:2 Сапего (Демидов, Никишин) – 17:54 (5x5) 1:3 Григоренко (Хайруллин, Педан) – 24:37 (5x5)
На 12-й минуте первого периода форварда казахстанской команды Батырлан Муратов открыл счёт во встрече, воспользовавшись ошибкой вратаря армейского клуба Егора Заврагина, который выкатился из ворот и не смог отдать передачу партнёру.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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