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Борис Михайлов: российский хоккей заслужил того, чтобы участвовать в Кубке мира

Борис Михайлов: российский хоккей заслужил того, чтобы участвовать в Кубке мира
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Двукратный олимпийский чемпион, почётный президент ЦСКА Борис Михайлов высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира 2028 года.

«Даже если в Кубке мира будут участвовать четыре команды, сборная России обязана в этой четвёрке быть. Российский хоккей заслужил того, чтобы участвовать в Кубке мира и других турнирах. Сейчас политическая ситуация меняется, тем более этот турнир пройдёт под эгидой НХЛ. И, возможно, мы в этом соревновании будем участвовать, мне бы этого очень хотелось», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Ранее возможное участие сборной России на Кубке мира 2028 года оценил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

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