СКА стал первым клубом КХЛ, забросившим 200 шайб в текущей регулярке
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В эти минуты в Астане, Казахстан, проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимает на своём льду СКА. Идёт второй период счёт 3:1 в пользу армейского клуба.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
3-й период
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Муратов – 11:06 (5x5) 1:1 Воробьёв (Алистров, Педан) – 16:14 (5x5) 1:2 Сапего (Демидов, Никишин) – 17:54 (5x5) 1:3 Григоренко (Хайруллин, Педан) – 24:37 (5x5) 2:3 Сетдиков (Жафяров, Хохлов) – 43:17 (5x4)
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, СКА стал первым клубом, забросившим 200 шайб в текущем регулярном чемпионате.
Юбилейной стала шайба Михаила Григоренко во втором периоде.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Клубы-лидеры по сезонам с 200+ шайбами:
8 — СКА;
3 — ЦСКА, «Салават Юлаев»;
2 – «Динамо» Москва;
1 — «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Металлург», «Авангард», «Северсталь».
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