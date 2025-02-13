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СКА стал первым клубом КХЛ, забросившим 200 шайб в текущей регулярке

В эти минуты в Астане, Казахстан, проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимает на своём льду СКА. Идёт второй период счёт 3:1 в пользу армейского клуба.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, СКА стал первым клубом, забросившим 200 шайб в текущем регулярном чемпионате.

Юбилейной стала шайба Михаила Григоренко во втором периоде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Клубы-лидеры по сезонам с 200+ шайбами:

8 — СКА;

3 — ЦСКА, «Салават Юлаев»;

2 – «Динамо» Москва;

1 — «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Металлург», «Авангард», «Северсталь».