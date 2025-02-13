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Форвард «Чикаго» Михеев ответил на вопрос, хотел бы он закончить карьеру в «Авангарде»

Форвард «Чикаго» Михеев ответил на вопрос, хотел бы он закончить карьеру в «Авангарде»
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Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев ответил на вопрос, хотел бы он закончить карьеру в родном «Авангарде».

— Будете играть в НХЛ до последнего или допускаете, что летом 2026 года вернётесь в КХЛ?
— Конечно, хочется как можно дольше играть в лучшей хоккейной лиге мира, при всём уважении к КХЛ. Буду стараться и работать, делать для этого всё. Но ничего не утверждаю и не загадываю. Поживём — увидим.

— А хочется закончить карьеру в родном «Авангарде»?
— Честно, не строю никаких долгосрочных планов. Но в целом, конечно, хочется. Только не так, чтобы своим присутствием на льду мучить партнёров и болельщиков, ха-ха, — приводит слова Михеева «Известия».

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