Стало известно, с кем сыграет женская сборная России по хоккею на ОИ-2026 в случае допуска

Женская сборная России по хоккею в случае допуска на Олимпийские игры 2026 года сыграет с национальными командами Швеции, Японии, Германии и Италии в группе В. Об этом сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Если команда России не будет допущена, её место займёт сборная Франции. В группе A встретятся сборные Канады, США, Финляндии, Чехии и Швейцарии. Группы поделены согласно рейтингу ИИХФ. Из группы A в плей-офф выходят все пять команд, из группы B — три лучшие по итогам этапа.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.