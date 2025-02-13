Зубов — о двух поражениях от «Сибири» за три дня: сделали 88 бросков — забили два гола

Главный тренер «Лады» Павел Зубов высказался о двух поражениях от «Сибири» за три дня с одинаковым счётом 1:4.

— Было очень много моментов и в те, и в другие ворота. К сожалению, мы сделали 88 бросков за две игры и забили только два гола.

— Насколько такие спаренные матчи похожи на плей-офф?

— Похожи, да. Парни старались, где-то приходилось рисковать, получали контратаки в свои ворота. Нападающие полезли на ворота, правда, без результата. Ту шайбу, которую забили в меньшинстве, такие всегда нелогичны. 100-процентные моменты не реализовали, пришлось поменять сочетания, чтобы найти какую-то «химию», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.