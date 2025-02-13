Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зубов — о двух поражениях от «Сибири» за три дня: сделали 88 бросков — забили два гола

Зубов — о двух поражениях от «Сибири» за три дня: сделали 88 бросков — забили два гола
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Зубов высказался о двух поражениях от «Сибири» за три дня с одинаковым счётом 1:4.

— Было очень много моментов и в те, и в другие ворота. К сожалению, мы сделали 88 бросков за две игры и забили только два гола.

— Насколько такие спаренные матчи похожи на плей-офф?
— Похожи, да. Парни старались, где-то приходилось рисковать, получали контратаки в свои ворота. Нападающие полезли на ворота, правда, без результата. Ту шайбу, которую забили в меньшинстве, такие всегда нелогичны. 100-процентные моменты не реализовали, пришлось поменять сочетания, чтобы найти какую-то «химию», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» набрала очки в 12-м матче подряд, дома победив «Ладу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android