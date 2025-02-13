«Нам бы серию поражений прервать». Зубов — о шансах «Лады» на плей-офф

Главный тренер «Лады» Павел Зубов после поражения от «Сибири» (1:4) высказался о шансах тольяттинского клуба выйти в плей-офф. Напомним, «Лада» проиграла 10 матчей подряд.

— Нет ли ощущения, что потеряли шансы на плей-офф?

— Нам бы серию поражений прервать. Без этого шага никакого не будет, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Тольяттинский клуб в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 53 встречи, в которых записал на свой счёт 42 очка. «Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от восьмого места составляет 16 очков.