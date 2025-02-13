Главный тренер «Лады» рассказал о ситуации с задержкой зарплаты в клубе

Главный тренер «Лады» Павел Зубов после поражения от «Сибири» (1:4) рассказал о ситуации с задержкой зарплаты в клубе.

— Есть ли задержки по зарплате?

— Небольшие, но всё погасится. К нам пришёл директор, сказал, что в течение месяца погасит.

— На игроков это может влиять?

— Нет. Мы честно поговорили, попросили директора, чтобы он пришёл. Нужна определённость. С его стороны будет честным не кормить завтраками, а сказать, что будет в такие-то сроки, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Тольяттинский клуб в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 53 встречи, в которых записал на свой счёт 42 очка.