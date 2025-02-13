«Обе команды больше думали об атаке». Главный тренер «Сибири» — о матче с «Ладой»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил победу над «Ладой» (4:1) во второй раз за три дня.
— Сегодня обе команды больше думали об атаке. Думаю, что матч понравился болельщикам, реализация с нашей стороны была сильнее, чем у соперника. Важные два очка, всех с победой!
— Большинство тренеров победный состав не меняют, но вы выпустили в нападении двух новых игроков. С чем связана такая ротация?
— И по болезни, и потому, что Кара провёл не лучший матч, решили поставить Карпова.
— Карпов вышел и забил, активно провёл первый период. Увидели у него голод по хоккею?
— Наверное, соскучился по хоккею. Он много пропустил. У нас неплохая статистика у тех игроков, кто много пропускает и потом выходит — сразу забивают. Будем думать, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
- 13 февраля 2025
-
20:16
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:38
-
19:31
-
19:29
-
19:26
-
19:25
-
19:13
-
18:53
-
18:48
-
18:32
-
18:13
-
17:55
-
17:44
-
17:28
-
17:12
-
16:52
-
16:40
-
16:33
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:22
-
15:20
-
14:56
-
14:55
-
14:41
-
14:25
-
14:16
-
14:05