«Обе команды больше думали об атаке». Главный тренер «Сибири» — о матче с «Ладой»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил победу над «Ладой» (4:1) во второй раз за три дня.

— Сегодня обе команды больше думали об атаке. Думаю, что матч понравился болельщикам, реализация с нашей стороны была сильнее, чем у соперника. Важные два очка, всех с победой!

— Большинство тренеров победный состав не меняют, но вы выпустили в нападении двух новых игроков. С чем связана такая ротация?

— И по болезни, и потому, что Кара провёл не лучший матч, решили поставить Карпова.

— Карпов вышел и забил, активно провёл первый период. Увидели у него голод по хоккею?

— Наверное, соскучился по хоккею. Он много пропустил. У нас неплохая статистика у тех игроков, кто много пропускает и потом выходит — сразу забивают. Будем думать, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.