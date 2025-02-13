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«Обе команды больше думали об атаке». Главный тренер «Сибири» — о матче с «Ладой»

«Обе команды больше думали об атаке». Главный тренер «Сибири» — о матче с «Ладой»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил победу над «Ладой» (4:1) во второй раз за три дня.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Карпов (Рассказов, Белоусов) – 01:26 (5x5)     2:0 Мёрфи (Бутузов, Широков) – 25:03 (5x4)     3:0 Белоусов (Бек) – 36:14 (5x5)     4:0 Мёрфи (Рассказов, Белоусов) – 48:16 (5x5)     4:1 Романов (Березин, Ожгихин) – 53:54 (4x5)    

— Сегодня обе команды больше думали об атаке. Думаю, что матч понравился болельщикам, реализация с нашей стороны была сильнее, чем у соперника. Важные два очка, всех с победой!

— Большинство тренеров победный состав не меняют, но вы выпустили в нападении двух новых игроков. С чем связана такая ротация?
— И по болезни, и потому, что Кара провёл не лучший матч, решили поставить Карпова.

— Карпов вышел и забил, активно провёл первый период. Увидели у него голод по хоккею?
— Наверное, соскучился по хоккею. Он много пропустил. У нас неплохая статистика у тех игроков, кто много пропускает и потом выходит — сразу забивают. Будем думать, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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