СКА добился уверенной победы над «Барысом» в гостях, забросив пять шайб

В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
На 12-й минуте первого периода Батырлан Муратов открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Михаил Воробьёв с передач Владимира Алистрова и Андрея Педана восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Сергей Сапего с передач Ивана Демидова и Александра Никишина вывел армейский клуб вперёд.
На пятой минуте второго периода Михаил Григоренко с передач Марата Хайруллина и Андрея Педана сделал счёт 3:1.
На четвёртой минуте третьего периода Никита Сетдиков с передач Дамира Жафярова и Ильи Хохлова сократил отставание «Барыса» до минимума. На 12-й минуте периода Марат Хайруллин с передач Григория Кузьмина и Михаила Воробьёва забросил четвёртую шайбу СКА в игре. На 14-й минуте периода Григорий Кузьмин с передач Матвея Короткого и Павла Дедунова сделал счёт 5:2.
- 13 февраля 2025
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