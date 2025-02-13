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«Барыс» стал первой командой КХЛ нынешнего сезона, потерявшей шансы на плей-офф

«Барыс» стал первой командой КХЛ нынешнего сезона, потерявшей шансы на плей-офф
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В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Муратов – 11:06 (5x5)     1:1 Воробьёв (Алистров, Педан) – 16:14 (5x5)     1:2 Сапего (Демидов, Никишин) – 17:54 (5x5)     1:3 Григоренко (Хайруллин, Педан) – 24:37 (5x5)     2:3 Сетдиков (Жафяров, Хохлов) – 43:17 (5x4)     2:4 Хайруллин (Кузьмин, Воробьёв) – 51:31 (5x5)     2:5 Кузьмин (Короткий, Дедунов) – 53:33 (5x5)    

«Барыс» после этого поражения стал первой командой КХЛ нынешнего сезона, потерявшей шансы на плей-офф. Казахстанский клуб провёл 54 встречи, в которых набрал 29 очков. Команда Галыма Мамбеталиева занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и уже ни при каких раскладах не поднимется выше девятого места.

Напомним, ранее путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина — 2025 обеспечили себе «Локомотив» и «Трактор».

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