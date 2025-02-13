«Барыс» стал первой командой КХЛ нынешнего сезона, потерявшей шансы на плей-офф

В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

«Барыс» после этого поражения стал первой командой КХЛ нынешнего сезона, потерявшей шансы на плей-офф. Казахстанский клуб провёл 54 встречи, в которых набрал 29 очков. Команда Галыма Мамбеталиева занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и уже ни при каких раскладах не поднимется выше девятого места.

Напомним, ранее путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина — 2025 обеспечили себе «Локомотив» и «Трактор».