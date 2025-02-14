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«Настойчиво попросили». Алтыбармакян о приглашении на Матч звёзд в качестве корреспондента

«Настойчиво попросили». Алтыбармакян о приглашении на Матч звёзд в качестве корреспондента
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Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян рассказал о приглашении на Матч звёзд в качестве корреспондента.

– Как поступило предложение поработать корреспондентом на Матче звёзд?
– Из КХЛ позвонили и настойчиво попросили. Сказали, что всё будет нормально, будем помогать, чем можем. Потребовался тот человек, который может поговорить с ребятами, мы ведь коллеги. Был расчёт на то, что они будут более открыты со мной и получится интересный материал для болельщиков. В принципе, таких возможностей немного, поэтому решил попробовать. Ещё хотел развеяться, на льду сегодня чувствовал себя хорошо, — сказал Алтыбармакян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Алтыбармакяном читайте на «Чемпионате»:
«На Матче звёзд у меня голова чуть не задымилась от Губерниева». Интервью с Алтыбармакяном
Эксклюзив
«На Матче звёзд у меня голова чуть не задымилась от Губерниева». Интервью с Алтыбармакяном
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