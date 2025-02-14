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Форвард «Лады» Алтыбармакян — об общении с Губерниевым: высосал он меня энергетически

Форвард «Лады» Алтыбармакян — об общении с Губерниевым: высосал он меня энергетически
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Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян рассказал про общение со спортивным комментатором и ведущим Дмитрием Губерниевым на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске.

– Вы много сидели общались с Дмитрием Губерниевым, часть разговора даже попала в выпуск. Что он вам посоветовал, помимо того, что надо брать деньги за работу?
– Там столько всего было, что уже и не помню. У меня голова чуть не задымилась от него. Думал, что я могу так, но есть профессионалы с большой буквы. Высосал он меня энергетически, — сказал Алтыбармакян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В сезоне-2024/2025 Алтыбармакян сыграл за «Ладу» 38 матчей, в которых записал на свой счёт 14 (2+12) очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Алтыбармакяном читайте на «Чемпионате»:
«На Матче звёзд у меня голова чуть не задымилась от Губерниева». Интервью с Алтыбармакяном
Эксклюзив
«На Матче звёзд у меня голова чуть не задымилась от Губерниева». Интервью с Алтыбармакяном
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