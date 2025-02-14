«Он пижонил просто». Алтыбармакян — о необщительных игроках на Матче звёзд

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян рассказал о необщительных игроках на Матче звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске, упомянув форварда «Трактора» Максима Шабанова и нападающего «Спартака» Ивана Морозова.

– С кем сложнее всего было найти контакт? Допускаю, что прозвучит две фамилии.

– Какие?

– Шабанов и Морозов?

– На самом деле с Шабановым мы потом спокойно поговорили, просто он меньше к себе подпускает камеры. В конце, когда всё закончилось, он выдохнул. Морозов что-то пижонил просто, — сказал Алтыбармакян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В сезоне-2024/2025 Алтыбармакян сыграл за «Ладу» 38 матчей, в которых записал на свой счёт 14 (2+12) очка.