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«Он пижонил просто». Алтыбармакян — о необщительных игроках на Матче звёзд

«Он пижонил просто». Алтыбармакян — о необщительных игроках на Матче звёзд
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Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян рассказал о необщительных игроках на Матче звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске, упомянув форварда «Трактора» Максима Шабанова и нападающего «Спартака» Ивана Морозова.

– С кем сложнее всего было найти контакт? Допускаю, что прозвучит две фамилии.
– Какие?

– Шабанов и Морозов?
– На самом деле с Шабановым мы потом спокойно поговорили, просто он меньше к себе подпускает камеры. В конце, когда всё закончилось, он выдохнул. Морозов что-то пижонил просто, — сказал Алтыбармакян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В сезоне-2024/2025 Алтыбармакян сыграл за «Ладу» 38 матчей, в которых записал на свой счёт 14 (2+12) очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Алтыбармакяном читайте на «Чемпионате»:
«На Матче звёзд у меня голова чуть не задымилась от Губерниева». Интервью с Алтыбармакяном
Эксклюзив
«На Матче звёзд у меня голова чуть не задымилась от Губерниева». Интервью с Алтыбармакяном
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