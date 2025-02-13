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Экс-игрок СКА оценил идею появления в Санкт-Петербурге второго клуба КХЛ

Экс-игрок СКА оценил идею появления в Санкт-Петербурге второго клуба КХЛ
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Комментарии

Бывший нападающий СКА и сборной России Максим Рыбин высказался о возможности создания второго клуба КХЛ в Санкт-Петербурге.

— Как думаете, нужно ли сократить регулярный чемпионат в КХЛ. Сейчас мало интриги по выходу команд в плей-офф.
— Я всегда говорил, что за большее количество матчей. Для меня восьмёрки уже определились в этом году. Я бы не сказал, что мало интриги. Просто у кого-то старт пошёл, а у кого-то нет. Точно не нужно сокращать.

— Есть идея расширить КХЛ. Как думаете, это добавит интереса к лиге?
— Здесь нужен мониторинг, потому это очень сложный момент. Кого мы добавим? Новокузнецк, «Югра», тульский клуб.

— «Динамо» СПБ?
— Наверное, такое возможно.

— Сколько команд вы бы хотели в КХЛ?
— Если добавят ещё две, то было бы хорошо. Пока не больше. Лига должна быть конкурентоспособная, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».

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