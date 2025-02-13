Экс-игрок СКА оценил идею появления в Санкт-Петербурге второго клуба КХЛ

Бывший нападающий СКА и сборной России Максим Рыбин высказался о возможности создания второго клуба КХЛ в Санкт-Петербурге.
— Как думаете, нужно ли сократить регулярный чемпионат в КХЛ. Сейчас мало интриги по выходу команд в плей-офф.
— Я всегда говорил, что за большее количество матчей. Для меня восьмёрки уже определились в этом году. Я бы не сказал, что мало интриги. Просто у кого-то старт пошёл, а у кого-то нет. Точно не нужно сокращать.
— Есть идея расширить КХЛ. Как думаете, это добавит интереса к лиге?
— Здесь нужен мониторинг, потому это очень сложный момент. Кого мы добавим? Новокузнецк, «Югра», тульский клуб.
— «Динамо» СПБ?
— Наверное, такое возможно.
— Сколько команд вы бы хотели в КХЛ?
— Если добавят ещё две, то было бы хорошо. Пока не больше. Лига должна быть конкурентоспособная, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».