Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил идею проведения Кубка мира в 2028 году и высказался о возможном участии в турнире сборной России.

«Мне, как и любому хоккейному болельщику, конечно же, было бы интересно посмотреть хоккейные матчи среди лучших игроков мира и, безусловно, с участием игроков России. Можно только надеяться, что все заинтересованные люди, чиновники, организаторы с пониманием отнесутся к участию российской команды, так как это привлечёт внимание болельщиков и даст возможность командам сравнить свой потенциал с нашими ребятами. Это отличная возможность для специалистов понять, в каком направлении происходит эволюция хоккея. Думаю, люди бизнеса должны сказать своё веское слово в привлечении нашей сборной в этом турнире. От этого в выигрыше станут все любители этой игры. И так как этот турнир будет проходить под эгидой НХЛ, то можно надеяться на участие нашей сборной», — приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».