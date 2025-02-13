Ротенберг прокомментировал победу СКА в матче с «Барысом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Барысом» (5:2).

«Благодарность всем болельщикам. Ценим, когда они приходят на наши матчи. Понимали, что соперник будет играть в скоростной хоккей, много молодых ребят в команде. Знаю, что у «Барыса» серьёзный тренировочный процесс. Команда физически хорошо подготовлена. Они создали нам много сложностей, нашим ребятам было непросто играть на таких скоростях. Пропущенные шайбы — не наши ошибки, а следствие хорошей игры соперника. Солидная игра от нас, победили во всех трёх периодах. Очень много работаем по деталям, проводим много собраний. Увидели хорошие системные голы с нашей стороны. Нам есть что улучшить, работаем по спецбригадам.

Хочу поздравить команду, забили уже 203 шайбы. Это работа всей команде. Это говорит о том, что наши ребята работают. Каждый гол даётся с огромным трудом. Особенно против того оборонительного хоккея, в который играют многие команды в КХЛ. Нам приходится вскрывать это постоянно. Хочу отметить, что в нашей команде на ведущих ролях лимитчики — Иван Демидов, Матвей Короткий и самый мощный 19-летний игрок в мире Егор Заврагин. Сегодня наши лимитчики победили лимитчиков «Барыса», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.