Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг прокомментировал победу СКА в матче с «Барысом»

Ротенберг прокомментировал победу СКА в матче с «Барысом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Барысом» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Муратов – 11:06 (5x5)     1:1 Воробьёв (Алистров, Педан) – 16:14 (5x5)     1:2 Сапего (Демидов, Никишин) – 17:54 (5x5)     1:3 Григоренко (Хайруллин, Педан) – 24:37 (5x5)     2:3 Сетдиков (Жафяров, Хохлов) – 43:17 (5x4)     2:4 Хайруллин (Кузьмин, Воробьёв) – 51:31 (5x5)     2:5 Кузьмин (Короткий, Дедунов) – 53:33 (5x5)    

«Благодарность всем болельщикам. Ценим, когда они приходят на наши матчи. Понимали, что соперник будет играть в скоростной хоккей, много молодых ребят в команде. Знаю, что у «Барыса» серьёзный тренировочный процесс. Команда физически хорошо подготовлена. Они создали нам много сложностей, нашим ребятам было непросто играть на таких скоростях. Пропущенные шайбы — не наши ошибки, а следствие хорошей игры соперника. Солидная игра от нас, победили во всех трёх периодах. Очень много работаем по деталям, проводим много собраний. Увидели хорошие системные голы с нашей стороны. Нам есть что улучшить, работаем по спецбригадам.

Хочу поздравить команду, забили уже 203 шайбы. Это работа всей команде. Это говорит о том, что наши ребята работают. Каждый гол даётся с огромным трудом. Особенно против того оборонительного хоккея, в который играют многие команды в КХЛ. Нам приходится вскрывать это постоянно. Хочу отметить, что в нашей команде на ведущих ролях лимитчики — Иван Демидов, Матвей Короткий и самый мощный 19-летний игрок в мире Егор Заврагин. Сегодня наши лимитчики победили лимитчиков «Барыса», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Видео
СКА добился уверенной победы над «Барысом» в гостях, забросив пять шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android