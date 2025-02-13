Ротенберг – о Деанджело: семья это всё, особенно для итальянца. Сейчас ему комфортно

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с «Барысом» (5:2) рассказал об ушедшем из клуба защитнике Тони Деанджело, который выступает за «Нью-Йорк Айлендерс».

– Как прокомментируете то, что Деанджело ушёл по семейным обстоятельствам, а потом оказался в «Айлендерс»?

– Так у него семья в Нью-Йорке. Она не живёт в России. Он чувствует себя комфортно. Как вы знаете, семья это всё. Особенно для итальянца. Когда итальянец в отрыве от семьи, ему тяжело. Сейчас он живёт в США со своей семьёй, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Американец провёл в команде всего несколько месяцев, за это время защитник сыграл 34 матча, где набрал 32 (6+26) очка.