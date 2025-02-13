Ротенберг: сегодня «Барыс» играл так, как сборная США против сборной СССР в финале ОИ-1980

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с «Барысом» (5:2) оценил игру клуба из Астаны.
— Не видите проблему в неопытности Заврагина?
— Вопрос всегда — кто дал бросить. А сколько он вытащил сегодня? Нет ни одной игры в истории хоккея, когда не было допущено ошибок на льду. Мы знаем подобные игры — Олимпиада-1980, сборная СССР против США, «Чудо на льду». Сегодня «Барыс» сыграл в такой же манере, как тогда США. Они стремились победить, несмотря ни на что, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, «Барыс» после этого поражения стал первой командой КХЛ нынешнего сезона, потерявшей шансы на плей-офф. Казахстанский клуб провёл 54 встречи, в которых набрал 29 очков. Команда Галыма Мамбеталиева занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и уже ни при каких раскладах не поднимется выше девятого места.
- 13 февраля 2025
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