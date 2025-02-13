Главный тренер «Барыса» назвал ключевой момент в матче со СКА

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев назвал ключевой момент в поражении от СКА (2:5).
«Ребят предупреждали, что СКА хорошо играет в атаке. Старались терпеть, не удаляться. Но перехлестнуло желание проявить себя. Четвёртый гол СКА был ключевым. Мы неплохо начали третий период. Есть ошибки, многие ребята не играли на таком уровне. Если с ними поработать, дать играть, то они вырастут в нормальных хороших хоккеистов», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
«Барыс» после этого поражения стал первой командой КХЛ нынешнего сезона, потерявшей шансы на плей-офф. Казахстанский клуб провёл 54 встречи, в которых набрал 29 очков. Команда Галыма Мамбеталиева занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и уже ни при каких раскладах не поднимется выше девятого места.
- 13 февраля 2025
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