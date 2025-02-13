Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо Мн — Витязь, результат матча 13 февраля 2024, счет 0:3, КХЛ 2024-2025

«Витязь» прервал шестиматчевую серию поражений, одолев в гостях минское «Динамо»
Комментарии

В Минске, Беларусь закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Макеев (Бучельников, Барак) – 17:05 (5x5)     0:2 Бусыгин (Кареев) – 58:00 (en)     0:3 Барак (Макеев, Стюарт) – 58:37 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 18-й минуте первого периода Алексей Макеев с передач Дмитрия Бучельникова и Дерека Барака открыл счёт во встрече.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В конце третьей двадцатиминутки защитник подмосковского клуба Ярослав Бусыгин забросил вторую шайбу «Витязя» во встрече. Спустя несколько секунд Дерек Барак установил окончательный счёт во встрече.

Отметим, что «Витязь» прервал шестиматчевую серию поражений.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android