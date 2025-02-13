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Динамо М — Спартак, результат матча 13 февраля 2024, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

Дубль Гусева помог «Динамо» уверенно победить «Спартак» в столичном дерби
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Спартак» в столичном дерби. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Гусев (Уил, Пыленков) – 14:12 (5x5)     2:0 Уил (Гусев, Пыленков) – 32:37 (5x4)     2:1 Беляев (Филин, Лукьянцев) – 45:38 (5x5)     3:1 Комтуа – 46:59 (5x5)     4:1 Гусев (Готовец, Уил) – 58:13 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 15-й минуте первого периода Никита Гусев с передач Джордана Уила и Даниила Пыленкова открыл счёт во встрече.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Даниила Пыленкова удвоил преимущество хозяев.

На шестой минуте третьего периода Александр Беляев с передач Егора Филина и Сергея Лукьянцева забросил первую шайбу «Спартака» в игре. На седьмой минуте периода Макс Комтуа сделал счёт 3:1. В конце игры Никита Гусев установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

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