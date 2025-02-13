Дубль Гусева помог «Динамо» уверенно победить «Спартак» в столичном дерби

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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Спартак» в столичном дерби. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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На 15-й минуте первого периода Никита Гусев с передач Джордана Уила и Даниила Пыленкова открыл счёт во встрече.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Даниила Пыленкова удвоил преимущество хозяев.

На шестой минуте третьего периода Александр Беляев с передач Егора Филина и Сергея Лукьянцева забросил первую шайбу «Спартака» в игре. На седьмой минуте периода Макс Комтуа сделал счёт 3:1. В конце игры Никита Гусев установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.