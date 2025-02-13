ХК «Сочи» всухую победил дома ЦСКА
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В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хохлачёв (Яремчук) – 19:36 (5x5) 2:0 Хафизов (Биттен) – 58:38 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В конце первого периода Александр Хохлачёв с передачи Александра Яремчука открыл счёт во встрече.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
В конце третьего периода Тимур Хафизов установил окончательный счёт во встрече.
Южане набрали 40 очков после 54 встреч, однако по-прежнему находится на последнем, 11-м месте в таблице Запада. ЦСКА с 70 баллами в активе располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции.
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