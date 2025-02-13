ХК «Сочи» всухую победил дома ЦСКА

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

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В конце первого периода Александр Хохлачёв с передачи Александра Яремчука открыл счёт во встрече.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В конце третьего периода Тимур Хафизов установил окончательный счёт во встрече.

Южане набрали 40 очков после 54 встреч, однако по-прежнему находится на последнем, 11-м месте в таблице Запада. ЦСКА с 70 баллами в активе располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции.