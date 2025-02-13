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Куньлунь Ред Стар — Торпедо, результат матча 13 февраля 2024, счет 1:4, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» одержало победу над «Куньлунем» в гостях, Войнов оформил дубль
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В Мытищах закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Локхарт (Ро, О'Реган) – 17:43 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (Кодола) – 38:26 (5x5)     1:2 Войнов (Кагарлицкий) – 40:58 (5x4)     1:3 Войнов (Кагарлицкий, Конюшков) – 45:50 (5x3)     1:4 Свечников (Виноградов, Конюшков) – 56:09 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 18-й минуте первого периода Люк Локхарт с передач Кайла Ро и Дэнниа О'Регана открыл счёт во встрече.

На 19-й минуте второго периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Владислава Кодолы и Сергея Гончарука восстановил равенство в счёте.

В начале третьей двадцатиминутки Вячеслав Войнов с передачи Дмитрия Кагарлицкого вывел «Торпедо» вперёд. На шестой минуте периода Вячеслав Войнов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Богдана Конюшкова сделал счёт 3:1, оформив дубль. На 17-й минуте периода Евгений Свечников забросил четвёртую шайбу гостей в игре.

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