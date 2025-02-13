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Трёхкратный чемпион мира: при Буше «Авангард» прибавил, на него приятно смотреть

Трёхкратный чемпион мира: при Буше «Авангард» прибавил, на него приятно смотреть
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об игре «Авангарда» при главном тренере Ги Буше.

«Авангард» показывает очень приятный хоккей. С приходом Буше команда по-другому задвигалась. Сегодня «Авангард» играет в хороший современный хоккей, который непременно даст результат. Теперь Омск играет в прессинг и умело возвращается в оборону. По игре «Авангард» при Буше прибавил и сильно изменился. При американце на него приятно смотреть», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Сегодня, 13 февраля, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Авангардом». Встреча завершилась убедительной победой омичей со счётом 7:1.

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