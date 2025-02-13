«Кричать? Определённо нет». Никишин — про общение с партнёрами СКА

Защитник СКА Александр Никишин рассказал про общение с партнёрами по команде, прокомментировав тезис о том, что он может быть столь же суров к товарищам по клубу, как и к себе.

«Я не знаю, почему люди так думают. Я не могу смотреть на себя со стороны. Я просто делаю то, чему меня учили с юных лет — то, что я считаю необходимым для победы в играх. Люди склонны преувеличивать. Я делаю то, что люблю, и стараюсь играть в меру своих возможностей. Нет смысла кричать на товарищей по команде. Конечно, можно обсуждать определённые вещи, особенно с партнёром по защите, но это всё. Кричать? Определённо нет», — приводит слова Никишина RG.