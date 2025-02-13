Жамнов: у «Спартака» не было шансов обыграть «Динамо». Они хотели выиграть, мы – нет

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о поражении от московского «Динамо» (1:4).

«Соперника с победой. С нашей стороны сегодня была не игра, а больше процесс наблюдения за тем, как играет соперник. Здорово сыграл наш вратарь, держал в игре и давал шансы на то, чтобы вернуться в матч, но, к сожалению, с той игрой, которую мы сегодня показали, у нас не было шансов обыграть «Динамо».

Думаю, что 0:5 в последнем матче с «Динамо» это пощёчина для любого – не только для игрока, но и для тренерского штаба. Конечно, мы надеялись, что игроки это поймут и у них будет чуть другой настрой. Но, как видим, настрой был не тот. Скажу так, что соперник хотел сегодня выиграть, а мы – нет», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.