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Жамнов: у «Спартака» не было шансов обыграть «Динамо». Они хотели выиграть, мы – нет

Жамнов: у «Спартака» не было шансов обыграть «Динамо». Они хотели выиграть, мы – нет
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о поражении от московского «Динамо» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Гусев (Уил, Пыленков) – 14:12 (5x5)     2:0 Уил (Гусев, Пыленков) – 32:37 (5x4)     2:1 Беляев (Филин, Лукьянцев) – 45:38 (5x5)     3:1 Комтуа – 46:59 (5x5)     4:1 Гусев (Готовец, Уил) – 58:13 (en)    

«Соперника с победой. С нашей стороны сегодня была не игра, а больше процесс наблюдения за тем, как играет соперник. Здорово сыграл наш вратарь, держал в игре и давал шансы на то, чтобы вернуться в матч, но, к сожалению, с той игрой, которую мы сегодня показали, у нас не было шансов обыграть «Динамо».

Думаю, что 0:5 в последнем матче с «Динамо» это пощёчина для любого – не только для игрока, но и для тренерского штаба. Конечно, мы надеялись, что игроки это поймут и у них будет чуть другой настрой. Но, как видим, настрой был не тот. Скажу так, что соперник хотел сегодня выиграть, а мы – нет», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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