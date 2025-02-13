Главный тренер «Спартака» объяснил, что произошло с составом на дерби с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от московского «Динамо» (1:4) рассказал о составе красно-белых на дерби. Отметим, что нападающий Демид Мансуров весь матч отыграл в третьей паре защиты команды.

«Вы знаете, на самом деле центральному нападающему намного легче играть в защите. Конечно, для Демида Мансурова это был дебют. Но я могу сказать, что он сыграл довольно-таки неплохо и намного интереснее, чем некоторые наши защитники.

У нас много травм и заболевших. Дима Вишневский заболел, Михал Чайковски всё ещё болеет. Поэтому это была вынужденная мера. По Чайковски мы думали, что всё проще, но там есть осложнения, поэтому не будем его форсировать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.