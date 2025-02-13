Жамнов – о Николаеве: надо дать паузу, чтобы травма не усугубилась

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от московского «Динамо» высказался о состоянии голкипера команды Дмитрия Николаева.

«У Николаева микротравма во время тренировки. Там всё не так серьёзно. Просто здесь надо дать паузу, чтобы эта травма не усугубилась. Поэтому было принято такое совместное решение вместе с докторским штабом.

Выбор Миронова капитаном? Это общее решение», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Спартак» в столичном дерби. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.