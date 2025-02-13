Кудашов: цель «Динамо» всегда одна — добиться победы, но способ её достижения разный

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч со «Спартаком» (4:1).

— Считаю, что действовали хорошо — от начала и до конца. Заметил моменты, которые должны были использовать, и тогда игра пошла бы спокойнее. Но соперник здорово выступал, поэтому, думаю, встреча всем понравилась. Как и в любом матче, были и хорошие моменты, и плохие. Но, конечно, сегодня хорошего было больше, чем плохого.

— Вторая очень качественная победа на этой неделе над принципиальным соперником. Можно ли сказать, что игра команды сейчас близка к той, что вы хотите видеть?

— Мы всегда отталкиваемся от себя. Но учитываем, какая по счёту встреча, какое функциональное состояние, какой состав, какой соперник, поэтому рисунок игры иногда меняется. Цель всегда одна — добиться победы, но способ её достижения разный.

— У вас на стенде всегда написан состав соперника на матч. Вы обращали внимание команды на то, что на позиции защитника у «Спартака» сегодня выступает форвард?

— Скажу так: это будет проявляться уже ближе к плей-офф. Сейчас пока встречи идут часто, и их много, поэтому пока особо не заостряем на этом внимание. Естественно, в плей-офф каждого игрока разбираем по кусочкам, и там уже такие индивидуальные моменты больше учитываются, чем сейчас, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.