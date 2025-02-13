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Алексей Кудашов впервые прокомментировал неожиданные изменения в руководстве «Динамо»

Алексей Кудашов впервые прокомментировал неожиданные изменения в руководстве «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Спартаком» (4:1) прокомментировал уход Алексея Сопина с поста спортивного директора клуба.

«Давайте так: в первую очередь я хотел бы поблагодарить Алексея Николаевича Сопина. Вместе с ним мы четыре года были плечом к плечу — и в радости, и в горе. Мы прошли это всё вместе. Вы знаете наш клуб, поэтому… Я ему благодарен, он очень здорово выполнил свою работу. Огромное ему спасибо. Ещё раз повторюсь, что мы прошли очень многое.

Перед игрой и он выступал перед ребятами, и отдельно с ребятами провели разговоры. Это наша спортивная жизнь, поэтому постарались отпустить эту проблему и пойти дальше. Спортивная жизнь, да и любая жизнь идёт вперёд. Надо двигаться дальше.

Хочу пожелать ему удачи, потому что отношусь к нему с большой благодарностью. Как мы всё это выстраивали — и полные трибуны, и как выглядит команда, и организация «Динамо». Но мы движемся дальше», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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