Кирилл Готовец объяснил, за счёт чего московское «Динамо» переиграло «Спартак»

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал о победной встрече со «Спартаком» (4:1).

«Мы стараемся становиться лучше день ото дня, придерживаться нашей игры и работать над определёнными вещами и деталями, которые должны помочь нам в будущем. Сейчас мы выступаем более терпеливо, чем раньше, за счёт этого и получается добиваться результата.

Всё дело в терпении. Надо не отходить от плана и продолжать работать, доверять процессу и не паниковать, когда мы пропускаем одну или даже две шайбы, лидируя в счёте. У «Спартака» хорошая команда, и мы серьёзно готовились к этой игре. Акцент был на то, чтобы не дать им разбежаться, потому что там мастеровитые нападающие. В целом мы преуспели в этом компоненте, поэтому получилось так, что у них не было так много опасных моментов», — сказал Готовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.