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Защитник «Динамо» рассказал, как отреагировала команда на уход спортивного директора

Защитник «Динамо» рассказал, как отреагировала команда на уход спортивного директора
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Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал, как отреагировала команда на уход спортивного директора Алексея Сопина.

«Конечно, вчера была неожиданная новость. Но у каждого есть свои причины для определённых решений. Мы приняли эту информацию и надеемся, что такие новости сделают нашу команду только сильнее», — сказал Готовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин покинул клуб по собственному желанию 12 февраля 2025. Ранее об этой ситуации после победы над «Спартаком» (4:1) высказался главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

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