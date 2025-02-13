Защитник «Динамо» рассказал, как отреагировала команда на уход спортивного директора

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал, как отреагировала команда на уход спортивного директора Алексея Сопина.

«Конечно, вчера была неожиданная новость. Но у каждого есть свои причины для определённых решений. Мы приняли эту информацию и надеемся, что такие новости сделают нашу команду только сильнее», — сказал Готовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин покинул клуб по собственному желанию 12 февраля 2025. Ранее об этой ситуации после победы над «Спартаком» (4:1) высказался главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.