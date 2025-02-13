Готовец: без разницы, с кем играть в плей-офф. Для кубка нужно обыграть не одну команду
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Белорусский защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец ответил на вопрос, хотел бы лично он второй сезон подряд сыграть в первом раунде плей-офф КХЛ с минским «Динамо».
«На самом деле, нам без разницы с кем играть в первом раунде плей-офф. На пути к Кубку Гагарина нужно обыграть более чем одну команду. Все команды, кто попал в плей-офф, являются сильными. Если это будет Минск или любой другой клуб, то нет значения», — сказал Готовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
Сегодня, 13 февраля, в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Спартак» в столичном дерби. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Гусев (Уил, Пыленков) – 14:12 (5x5) 2:0 Уил (Гусев, Пыленков) – 32:37 (5x4) 2:1 Беляев (Филин, Лукьянцев) – 45:38 (5x5) 3:1 Комтуа – 46:59 (5x5) 4:1 Гусев (Готовец, Уил) – 58:13 (en)
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