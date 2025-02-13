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Результаты игрового дня КХЛ 13 февраля 2025 года

Результаты игрового дня КХЛ 13 февраля 2025 года
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Сегодня, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатами встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 7
Авангард
Омск
0:1 Фьоре (Окулов, Якупов) – 16:57 (5x4)     0:2 Башкиров (Каблуков) – 26:54 (4x5)     0:3 Спунер (Фьоре, Меркли) – 33:21 (5x5)     1:3 Барулин (Грачёв) – 35:55 (5x4)     1:4 Фьоре (Окулов, Спунер) – 41:08 (5x4)     1:5 Верба (Меркли, Каблуков) – 41:55 (5x5)     1:6 Чистяков (Шарипзянов, Якупов) – 45:13 (5x5)     1:7 Окулов (Спунер, Гуляев) – 53:53 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Муранов (Шулак) – 17:09 (5x5)     2:0 Гутик (Старков, Метальников) – 23:52 (5x5)     2:1 Мэйсек (Голышев, Да Коста) – 40:09 (5x4)     2:2 Меркли (Кизимов, Обидин) – 40:34 (5x5)     3:2 Старков (Гутик) – 43:06 (5x5)     3:3 Мэйсек (Шаров, Бывальцев) – 54:24 (5x5)     4:3 Шэн (Гутик, Старков) – 64:54 (4x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Карпов (Рассказов, Белоусов) – 01:26 (5x5)     2:0 Мёрфи (Бутузов, Широков) – 25:03 (5x4)     3:0 Белоусов (Бек) – 36:14 (5x5)     4:0 Мёрфи (Рассказов, Белоусов) – 48:16 (5x5)     4:1 Романов (Березин, Ожгихин) – 53:54 (4x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Муратов – 11:06 (5x5)     1:1 Воробьёв (Алистров, Педан) – 16:14 (5x5)     1:2 Сапего (Демидов, Никишин) – 17:54 (5x5)     1:3 Григоренко (Хайруллин, Педан) – 24:37 (5x5)     2:3 Сетдиков (Жафяров, Хохлов) – 43:17 (5x4)     2:4 Хайруллин (Кузьмин, Воробьёв) – 51:31 (5x5)     2:5 Кузьмин (Короткий, Дедунов) – 53:33 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Макеев (Бучельников, Барак) – 17:05 (5x5)     0:2 Бусыгин (Кареев) – 58:00 (en)     0:3 Барак (Макеев, Стюарт) – 58:37 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Гусев (Уил, Пыленков) – 14:12 (5x5)     2:0 Уил (Гусев, Пыленков) – 32:37 (5x4)     2:1 Беляев (Филин, Лукьянцев) – 45:38 (5x5)     3:1 Комтуа – 46:59 (5x5)     4:1 Гусев (Готовец, Уил) – 58:13 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Локхарт (Ро, О'Реган) – 17:43 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (Кодола) – 38:26 (5x5)     1:2 Войнов (Кагарлицкий) – 40:58 (5x4)     1:3 Войнов (Кагарлицкий, Конюшков) – 45:50 (5x3)     1:4 Свечников (Виноградов, Конюшков) – 56:09 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хохлачёв (Яремчук) – 19:36 (5x5)     2:0 Хафизов (Биттен) – 58:38 (en)    

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 82 очка за 55 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 72 очка после 54 встреч. Тройку на Западе закрывает ЦСКА, набравший 70 очков в 54 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 76 очков в 56 встречах. На втором месте расположился «Ак Барс», у команды 72 очка в 53 матчах. 71 очко после 53 игр — у идущего третьим «Салавата Юлаева».

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