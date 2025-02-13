Результаты матчей ВХЛ 13 февраля
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Сегодня, 13 февраля, состоялись шесть матчей в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
4 : 3
ОТ
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Колесников (Дяденькин, Исаев) – 04:44 (5x4) 1:1 Шутов (Шварёв) – 07:08 (5x5) 1:2 Гончаров (Гурзанов, Ковалёв) – 13:03 (5x5) 2:2 Горбунов (Корчемкин, Манин) – 28:07 (5x5) 3:2 Колесников (Калетник, Макеев) – 32:13 (5x5) 3:3 Махановский (Гончаров) – 47:11 (5x5) 4:3 Дяденькин (Никитин) – 62:40 (3x3)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Окончен
1 : 2
Б
Рязань-ВДВ
Рязань
1:0 Каменев (Валеев) – 48:10 (5x5) 1:1 Андриянов (Опоцкий) – 49:09 (5x5) 1:2 Морозов – 65:00
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
2 : 4
АКМ
Тульская область
0:1 Теряев (Локтев, Петров) – 20:26 (5x5) 1:1 Галиаскаров – 21:08 (5x5) 2:1 Кицын (Зенчиков, Акмальдинов) – 41:39 (5x5) 2:2 Локтев (Шиндяев, Петров) – 42:55 (5x5) 2:3 Гизатуллин – 49:50 (5x5) 2:4 Казаков (Алексеев, Шипов) – 57:22 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Окончен
2 : 4
Химик
Воскресенск
0:1 Овчинников (Чезганов, Усманов) – 23:30 (5x5) 0:2 Егоров (Усманов, Пивчулин) – 24:35 (5x4) 1:2 Кормилов (Шаборшин, Клочков) – 29:24 (5x5) 2:2 Редков (Хайруллин, Бякин) – 38:00 (5x5) 2:3 Усманов (Корбит, Пивчулин) – 42:55 (5x5) 2:4 Чезганов – 59:55 (en)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 0
Буран
Воронеж
1:0 Быков (Бойчук, Гарайшин) – 37:12 (5x5) 2:0 Мокин (Быков, Бойчук) – 49:28 (5x5) 3:0 Кориневский – 57:20 (en)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Окончен
4 : 5
ОТ
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Булатов (Чемерикин, Крамаренко) – 06:30 (5x5) 2:0 Устимкин (Воробьёв, Гаврилов) – 16:05 (5x5) 2:1 Соколов (Сергиевский, Димитров) – 21:32 (5x5) 2:2 Сергиевский (Баланов) – 44:08 (5x5) 2:3 Макаров (Смолёв, Урулин) – 45:26 (5x5) 3:3 Файзуллин (Гаврилов, Воробьёв) – 53:01 (5x4) 3:4 Гапочкин (Урулин) – 55:08 (5x5) 4:4 Ляпустин (Устимкин, Болучевский) – 55:46 (5x5) 4:5 Сергиевский (Урулин) – 60:57 (3x3)
Лучшей командой ВХЛ является новокузнецкий «Металлург» (52 игры и 78 очков). На втором месте – «Динамо» из Санкт-Петербурга (52 матча), набравшее 76 очков. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 53 встреч.
Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 52 матчей.
Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульским АКМ со счётом 4-0.
Комментарии
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