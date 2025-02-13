Результаты матчей МХЛ 13 февраля
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13 февраля прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
5 : 3
Тайфун
Приморский край
1:0 Фролов (Майстренко) – 00:16 (5x5) 1:1 Григорян (Чебыкин, Школьный) – 05:37 (5x5) 2:1 Окунев (Елсуков, Порошков) – 08:39 (5x5) 2:2 Крюков (Ефимов, Левицкий) – 25:44 (5x5) 3:2 Порошков (Окунев, Аубакиров) – 32:57 (5x5) 4:2 Паутов (Елсуков) – 46:11 (5x5) 5:2 Соловьёв (Матвейко, Шуравин) – 53:37 (5x4) 5:3 Крюков (Телгожаев, Левицкий) – 57:57 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Авто
Екатеринбург
1:0 Крутов (Матюк, Быков) – 44:00 (5x4) 1:1 Бойков (Вакитов, Тарасов) – 45:50 (5x4) 2:1 Горнов – 46:00 (5x5) 2:2 Исаев (Дудорга) – 47:29 (5x5) 3:2 Крутов – 65:00
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
4 : 2
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 Замалтдинов (Саберзянов) – 11:17 (5x5) 2:0 Самигуллин (Замалтдинов) – 18:51 (5x5) 2:1 Гольник (Сысоев, Альшевский) – 19:57 (5x3) 2:2 Нечаев (Фёдоров, Гончар) – 38:58 (5x4) 3:2 Вазиев – 48:26 (5x5) 4:2 Галеев (Саберзянов, Самигуллин) – 49:34 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Окончен
14 : 1
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
1:0 Елисеев (Белкин) – 01:20 (5x5) 2:0 Ходорович – 11:26 (4x5) 3:0 Чухраев (Яценко, Ладутько) – 18:21 (5x4) 4:0 Шидловский (Хомченко, Ладутько) – 22:21 (5x4) 5:0 Белкин – 24:28 (5x5) 6:0 Хомченко (Ермоленко) – 29:59 (4x5) 6:1 Елагин (Тютюнников, Виноградов) – 32:36 (5x4) 7:1 Лозовский (Ходорович) – 37:54 (5x5) 8:1 Капустин (Гречный, Поповский) – 38:38 (5x5) 9:1 Яценко (Ермоленко) – 39:06 (5x5) 10:1 Корзун (Шидловский, Ладутько) – 39:15 (5x5) 11:1 Лахнов (Белкин, Яценко) – 47:54 (5x4) 12:1 Хомченко (Яценко, Чухраев) – 53:30 (5x3) 13:1 Лахнов (Елисеев, Гречный) – 54:07 (5x3) 14:1 Ермоленко (Газдевич, Капустин) – 55:14 (5x4)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Окончен
0 : 3
Алмаз
Череповец
По состоянию на 13 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (72). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является «АКМ Новомосковск», на счету которой всего 10 очков после 42 игр.
Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
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