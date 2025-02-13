Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ 13 февраля

Результаты матчей МХЛ 13 февраля
Комментарии

13 февраля прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
5 : 3
Тайфун
Приморский край
1:0 Фролов (Майстренко) – 00:16 (5x5)     1:1 Григорян (Чебыкин, Школьный) – 05:37 (5x5)     2:1 Окунев (Елсуков, Порошков) – 08:39 (5x5)     2:2 Крюков (Ефимов, Левицкий) – 25:44 (5x5)     3:2 Порошков (Окунев, Аубакиров) – 32:57 (5x5)     4:2 Паутов (Елсуков) – 46:11 (5x5)     5:2 Соловьёв (Матвейко, Шуравин) – 53:37 (5x4)     5:3 Крюков (Телгожаев, Левицкий) – 57:57 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Авто
Екатеринбург
1:0 Крутов (Матюк, Быков) – 44:00 (5x4)     1:1 Бойков (Вакитов, Тарасов) – 45:50 (5x4)     2:1 Горнов – 46:00 (5x5)     2:2 Исаев (Дудорга) – 47:29 (5x5)     3:2 Крутов – 65:00    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
4 : 2
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 Замалтдинов (Саберзянов) – 11:17 (5x5)     2:0 Самигуллин (Замалтдинов) – 18:51 (5x5)     2:1 Гольник (Сысоев, Альшевский) – 19:57 (5x3)     2:2 Нечаев (Фёдоров, Гончар) – 38:58 (5x4)     3:2 Вазиев – 48:26 (5x5)     4:2 Галеев (Саберзянов, Самигуллин) – 49:34 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Окончен
14 : 1
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
1:0 Елисеев (Белкин) – 01:20 (5x5)     2:0 Ходорович – 11:26 (4x5)     3:0 Чухраев (Яценко, Ладутько) – 18:21 (5x4)     4:0 Шидловский (Хомченко, Ладутько) – 22:21 (5x4)     5:0 Белкин – 24:28 (5x5)     6:0 Хомченко (Ермоленко) – 29:59 (4x5)     6:1 Елагин (Тютюнников, Виноградов) – 32:36 (5x4)     7:1 Лозовский (Ходорович) – 37:54 (5x5)     8:1 Капустин (Гречный, Поповский) – 38:38 (5x5)     9:1 Яценко (Ермоленко) – 39:06 (5x5)     10:1 Корзун (Шидловский, Ладутько) – 39:15 (5x5)     11:1 Лахнов (Белкин, Яценко) – 47:54 (5x4)     12:1 Хомченко (Яценко, Чухраев) – 53:30 (5x3)     13:1 Лахнов (Елисеев, Гречный) – 54:07 (5x3)     14:1 Ермоленко (Газдевич, Капустин) – 55:14 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Окончен
0 : 3
Алмаз
Череповец

По состоянию на 13 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (72). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является «АКМ Новомосковск», на счету которой всего 10 очков после 42 игр.

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android