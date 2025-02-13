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Илья Воробьёв высказался о сухом поражении ЦСКА от «Сочи» в гостях

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал сухое поражение от «Сочи» в гостях.

«Не забив ни одного гола, очень сложно рассчитывать на успех. Хорошо отработали соперники, мы не нашли путь к их воротам, поэтому такой результат», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

Южане набрали 40 очков после 54 встреч, однако по-прежнему находится на последнем, 11-м месте в таблице Запада. ЦСКА с 70 очками в активе располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции.

Отметим, что «Сочи» впервые в истории победил ЦСКА в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги.

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.