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Илья Воробьёв высказался о сухом поражении ЦСКА от «Сочи» в гостях

Илья Воробьёв высказался о сухом поражении ЦСКА от «Сочи» в гостях
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал сухое поражение от «Сочи» в гостях.

«Не забив ни одного гола, очень сложно рассчитывать на успех. Хорошо отработали соперники, мы не нашли путь к их воротам, поэтому такой результат», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

Южане набрали 40 очков после 54 встреч, однако по-прежнему находится на последнем, 11-м месте в таблице Запада. ЦСКА с 70 очками в активе располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции.

Отметим, что «Сочи» впервые в истории победил ЦСКА в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги.

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хохлачёв (Яремчук) – 19:36 (5x5)     2:0 Хафизов (Биттен) – 58:38 (en)    
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