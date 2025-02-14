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Защитник сборной Канады – о Сидни Кросби: я поражён, но совершенно не удивлён

Защитник сборной Канады – о Сидни Кросби: я поражён, но совершенно не удивлён
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Защитник национальной команды Канады Дрю Даути высказался о нападающем Сидни Кросби.

«Я поражён, но совершенно не удивлён. Он боец. В ключевые моменты он играет ещё лучше — и сегодня снова это доказал. Думаю, он был лучшим игроком на площадке», — приводит слова Даути официальный сайт НХЛ.

Напомним, Кросби отметился тремя результативными передачами и был признан лучшим игроком матча Турнира четырёх наций со сборной Швеции (4:3 ОТ). В следующем матче на турнире национальная команда Канады встретится со сборной США. Матч состоится 16 февраля, начало – 04:00 мск.

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